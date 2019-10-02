Döviz kurları 02 Ekim

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbestında alınıp satılantürlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,70605,7070 5,71305,7140 Avro 6,23006,2310 6,25706,2580 Sterlin 6,94706,9820 7,00107,0350 İsviçre Frangı 5,69505,72305,70305,7310 ANKARA ABD Doları 5,68005,7400 5,68505,7450 Avro 6,19506,2650 6,21006,2800 Sterlin 6,90607,0500



6,95507,1000