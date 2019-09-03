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Döviz kurları - 03 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8080 5,8090 5,7400 5,7410 Avro...

Ekonomi 03.09.2019, 15:05 03.09.2019, 17:43
Döviz kurları - 03 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,8080 5,8090 5,7400 5,7410 Avro 6,3740 6,3750 6,3000 6,3010 Sterlin 6,9780 7,0130 6,8980 6,9330 İsviçre Frangı 5,8320 5,8610 5,8010 5,8300 ANKARA ABD Doları 5,7650 5,8250 5,7250 5,7850 Avro 6,3150 6,3850 6,2600 6,3300 Sterlin 6,9210 7,0650 6,8420 6,9850

#Avro #dolar #Döviz kurları
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