Döviz kurları 04 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABDı 5,6940 5,6950 5,6970 5,69806,2670 6,2680 6,2500 6,2510 Sterlin 7,0460 7,0810 6,9710 7,0060 İsviçre Frangı 5,7000 5,7280 5,7000 5,7290 ANKARA ABD Doları 5,6700 5,7300 5,6650 5,7250 Avro 6,2200 6,2900 6,2100 6,2800 Sterlin 6,9720 7,1120 6,9230 7,0680