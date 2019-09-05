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Döviz kurları - 05 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68905,6900Avro6,28706,2880Sterlin6,95806,9930 ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,23506,3050Sterlin6,89807,0430

Ekonomi 05.09.2019, 12:00 05.09.2019, 13:16
Döviz kurları - 05 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68905,6900Avro6,28706,2880Sterlin6,95806,9930 ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,23506,3050Sterlin6,89807,0430

#Avro #dolar #Döviz kurları
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