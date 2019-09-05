Döviz kurları - 05 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68905,6900Avro6,28706,2880Sterlin6,95806,9930 ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,23506,3050Sterlin6,89807,0430