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Döviz kurları - 05 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6770 5,6780 5,6830 5,6840...

Ekonomi 05.09.2019, 16:59 05.09.2019, 17:07
Döviz kurları - 05 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6770 5,6780 5,6830 5,6840 Avro 6,2550 6,2560 6,3060 6,3070 Sterlin 6,8910 6,9260 6,9960 7,0310 İsviçre Frangı 5,7540 5,7830 5,7690 5,7970 ANKARA ABD Doları 5,6500 5,7100 5,6500 5,7100 Avro 6,2150 6,2850 6,2450 6,3150 Sterlin 6,8450 6,9880 6,9160 7,0600

#Avro #dolar #Döviz kurları
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