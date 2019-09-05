Son Dakika
Selçuk: "Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız."
Selçuk: "Okullar arasında öğrenme farklılıkları yüzde 40'a yakın. Bu yüzde 10'un altında olmalı. İmkan, öğrenme farklılıklarını azaltma hedefimiz var"
Döviz kurları - 05 Eylül 2019
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6630 5,6640 Avro 6,2520 6,2530 Sterlin 6,9000 6,9350 ANKARA ABD Doları 5,6350 5,6950 Avro...
Ekonomi 05.09.2019, 09:32 05.09.2019, 09:39
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6630 5,6640 Avro 6,2520 6,2530 Sterlin 6,9000 6,9350 ANKARA ABD Doları 5,6350 5,6950 Avro 6,2050 6,2750 Sterlin 6,8420 6,9910