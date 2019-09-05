Döviz kurları - 05 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6630 5,6640 Avro 6,2520 6,2530 Sterlin 6,9000 6,9350 ANKARA ABD Doları 5,6350 5,6950 Avro 6,2050 6,2750 Sterlin 6,8420 6,9910