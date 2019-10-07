Döviz kurları 07 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7120 5,7130 Avro 6,2730 6,2740 Sterlin 7,0160 7,0520 ANKARA ABD Doları 5,6750 5,7350 Avro 6,2250 6,2950 Sterlin 6,9550 7,1000