Döviz kurları 08 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8190 5,8200 Avro 6,3950 6,3960 Sterlin 7,1410 7,1750 ANKARA ABD Doları 5,7850 5,8450 Avro 6,3450 6,4150 Sterlin 7,0770 7,2180