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Döviz kurları 08 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

Ekonomi 08.10.2019, 09:32 08.10.2019, 10:01

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,8190 5,8200
Avro 6,3950 6,3960
Sterlin 7,1410 7,1750
ANKARA
ABD Doları 5,7850 5,8450
Avro 6,3450 6,4150
Sterlin 7,0770 7,2180
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#dolar #Döviz kurları #sterlin #ekonomi #Avro
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