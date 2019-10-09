Döviz kurları - 09 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8280 5,8290 Avro 6,3880 6,3890 Sterlin 7,0960 7,1310 ANKARA ABD Doları 5,7950 5,8550 Avro 6,3450 6,4150 Sterlin 7,0450 7,1890