Döviz kurları - 09 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7140 5,7150 5,7450 5,7460 Avro 6,3180 6,3190 6,3530 6,3540 Sterlin 7,0100 7,0450 7,0860 7,1220 İsviçre Frangı 5,7630 5,7920 5,7870 5,8160 ANKARA ABD Doları 5,6800 5,7400 5,7050 5,7650 Avro 6,2700 6,3400 6,2950 6,3650 Sterlin 6,9510 7,1010 7,0140 7,1710