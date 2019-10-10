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Döviz kurları 10 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,87605,8770Avro6,48406,4850Sterlin7,16407,2000 ANKARA ABD Doları5,84505,9050Avro6,43506,5050Sterlin7,10507,2510

Ekonomi 10.10.2019, 12:02 10.10.2019, 14:22
Döviz kurları 10 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,87605,8770Avro6,48406,4850Sterlin7,16407,2000 ANKARA ABD Doları5,84505,9050Avro6,43506,5050Sterlin7,10507,2510

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Döviz kurları #dolar #Avro
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3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
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7. Burnley 8 12
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9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
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2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
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5. Real Sociedad 8 13
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