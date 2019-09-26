Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:



ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABDı 5,6910 5,6920 5,6630 5,66406,2510 6,2520 6,2130 6,2140 Sterlin 7,0200 7,0550 6,9820 7,0170 İsviçre Frangı 5,7480 5,7770 5,6990 5,7280 ANKARA ABD Doları 5,6650 5,7250 5,6400 5,7000 Avro 6,2150 6,2850 6,1700 6,2400 Sterlin 6,9740 7,1200 6,9300 7,0650