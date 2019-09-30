Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABDı 5,6630 5,6640 5,6470 5,64806,1920 6,1930 6,1590 6,1600 Sterlin 6,9580 6,9930 6,9240 6,9590 İsviçre Frangı 5,6900 5,7180 5,6440 5,6720 ANKARA ABD Doları 5,6450 5,7050 5,6200 5,6800 Avro 6,1650 6,2350 6,1200 6,1900 Sterlin 6,9020 7,0350 6,8590 7,0040