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Döviz kurları 11 Eylül 2019

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

Ekonomi 11.10.2019, 09:38 11.10.2019, 10:54
Döviz kurları 11 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,8350 5,8360
Avro 6,4300 6,4310
Sterlin 7,2460 7,2850
ANKARA
ABD Doları 5,8050 5,8650
Avro 6,3850 6,4550
Sterlin 7,1880 7,3240

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Döviz kurları #dolar #sterlin #Avro #ekonomi
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