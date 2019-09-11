Döviz kurları 11 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78505,7860Avro6,39206,3930Sterlin7,14307,1580 ANKARA ABD Doları5,75005,8100Avro6,34506,4150Sterlin7,05507,1960

