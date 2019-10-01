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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6580 5,6590 Avro 6,1610 6,1620 Sterlin 6,9300 6,9650 ANKARA ABD Doları 5,6200 5,6800 Avro...

Ekonomi 01.10.2019, 09:33
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6580 5,6590 Avro 6,1610 6,1620 Sterlin 6,9300 6,9650 ANKARA ABD Doları 5,6200 5,6800 Avro 6,1150 6,1850 Sterlin 6,8620 7,0060
#Avro #dolar #Döviz kurları #sterlin
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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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