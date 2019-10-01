Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6470 5,6480 5,7060 5,7070 Avro 6,1590 6,1600 6,2300 6,2310 Sterlin 6,9240 6,9590 6,9470 6,9820 İsviçre Frangı 5,6440 5,6720 5,6950 5,7230 ANKARA ABD Doları 5,6200 5,6800 5,6800 5,7400 Avro 6,1200 6,1900 6,1950 6,2650 Sterlin 6,8590 7,0040 6,9060 7,0500