Döviz kurları - 12 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış

ABD Doları 5,7540 5,7550 5,6830 5,6840

Avro 6,3280 6,3290 6,2800 6,2810

Sterlin 7,0780 7,1140 6,9980 7,0330

İsviçre Frangı 5,7800 5,8090 5,7310 5,7600

ANKARA

ABD Doları 5,7300 5,7900 5,6700 5,7300

Avro 6,2950 6,3650 6,2400 6,3100

Sterlin 7,0420 7,1830 6,9390 7,0950