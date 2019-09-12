Döviz kurları - 12 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,75005,7510Avro6,34706,3480Sterlin7,06707,1030 ANKARA ABD Doları5,72005,7800Avro6,30006,3700Sterlin7,01207,1580