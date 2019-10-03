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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7130 5,7140 5,6940 5,6950...

Ekonomi 03.10.2019, 17:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7130 5,7140 5,6940 5,6950 Avro 6,2570 6,2580 6,2670 6,2680 Sterlin 7,0010 7,0350 7,0460 7,0810 İsviçre Frangı 5,7030 5,7310 5,7000 5,7280 ANKARA ABD Doları 5,6850 5,7450 5,6700 5,7300 Avro 6,2100 6,2800 6,2200 6,2900 Sterlin 6,9550 7,1000 6,9720 7,1120
#Avro #dolar #Döviz kurları
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9. Crystal Palace 7 11
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3. Atletico Madrid 7 14
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