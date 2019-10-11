Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8350 5,8360 Avro 6,4300 6,4310 Sterlin 7,2460 7,2850 ANKARA ABD Doları 5,8050 5,8650 Avro 6,3850 6,4550 Sterlin 7,1880 7,3240



