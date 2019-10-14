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Döviz kurları - 14 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,9030 5,9040 Avro 6,5140 6,5150 Sterlin 7,4030 7,4400 ANKARA ABD Doları 5,8650 5,9250 Avro...

Ekonomi 14.10.2019, 09:32 14.10.2019, 11:15
Döviz kurları - 14 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,9030 5,9040
Avro 6,5140 6,5150
Sterlin 7,4030 7,4400
ANKARA
ABD Doları 5,8650 5,9250
Avro 6,4600 6,5300
Sterlin 7,3430 7,4930
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Döviz kurları #dolar #Avro #sterlin
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7. Antalyaspor 7 11
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4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
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9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
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3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
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10. Levante 8 11
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