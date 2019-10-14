Döviz kurları - 14 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,9030 5,9040 Avro 6,5140 6,5150 Sterlin 7,4030 7,4400 ANKARA ABD Doları 5,8650 5,9250 Avro 6,4600 6,5300 Sterlin 7,3430 7,4930