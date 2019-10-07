Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABDı 5,6970 5,6980 5,7500 5,75106,2500 6,2510 6,3230 6,3240 Sterlin 6,9710 7,0060 7,0650 7,1000 İsviçre Frangı 5,7000 5,7290 5,7660 5,7950 ANKARA ABD Doları 5,6650 5,7250 5,7150 5,7750 Avro 6,2100 6,2800 6,2750 6,3450 Sterlin 6,9230 7,0680 6,9940 7,1340