Döviz kurları - 16 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6820 5,6830 5,7150 5,7160 Avro 6,2880 6,2890 6,2940 6,2950 Sterlin 7,0430 7,0790 7,0900 7,1250 İsviçre Frangı 5,7350 5,7630 5,7360 5,7650 ANKARA ABD Doları 5,6550 5,7150 5,6750 5,7350 Avro 6,2550 6,3250 6,2500 6,3200 Sterlin 6,9840 7,1300 7,0200 7,1660