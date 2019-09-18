Döviz kurları - 18 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6990 5,7000 5,6640 5,6650 Avro 6,2940 6,2950 6,2670 6,2680 Sterlin 7,0720 7,1070 7,0550 7,0900 İsviçre Frangı 5,7120 5,7410 5,6820 5,7100 ANKARA ABD Doları 5,6700 5,7300 5,6400 5,7000 Avro 6,2500 6,3200 6,2250 6,2950 Sterlin 7,0180 7,1650 6,9940 7,1460