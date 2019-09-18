Döviz kurları - 18 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6940 5,6950 Avro 6,2900 6,2910 Sterlin 7,0670 7,1020 ANKARA ABD Doları 5,6500 5,7100 Avro 6,2400 6,3000 Sterlin 7,0150 7,1730