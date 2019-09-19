Döviz kurları - 19 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6640 5,6650 5,6970 5,6980 Avro 6,2670 6,2680 6,3060 6,3070 Sterlin 7,0550 7,0900 7,0900 7,1260 İsviçre Frangı 5,6820 5,7100 5,7250 5,7540 ANKARA ABD Doları 5,6400 5,7000 5,6750 5,7350 Avro 6,2250 6,2950 6,2650 6,3350 Sterlin 6,9940 7,1460

7,0190 7,1770