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Döviz kurları - 19 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

Ekonomi 19.09.2019, 17:19 19.09.2019, 17:24
Döviz kurları - 19 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA                             PERŞEMBE
     Alış    Satış  Alış Satış 
ABD Doları    5,6640 5,6650  5,6970 5,6980 
Avro    6,2670 6,2680  6,3060 6,3070 
Sterlin    7,0550 7,0900  7,0900 7,1260 
İsviçre Frangı    5,6820 5,7100  5,7250 5,7540 
ANKARA   
ABD Doları    5,6400 5,7000  5,6750 5,7350 
Avro    6,2250 6,2950  6,2650 6,3350 
Sterlin    6,9940 7,1460
 		  7,0190 7,1770 
#ekonomi #Döviz kurları
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4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
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4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
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2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
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12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
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20. Watford 5 2
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3. Real Madrid 4 8
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8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
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