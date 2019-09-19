Döviz kurları 19 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6830 5,6840 Avro 6,2830 6,2840 Sterlin 7,0700 7,1050 ANKARA ABD Doları 5,6500 5,7100 Avro 6,2300 6,3000 Sterlin 6,9960 7,1310