Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABDı 5,8450 5,8460 5,8800 5,88106,4210 6,4220 6,4880 6,4890 Sterlin 7,1270 7,1630 7,1700 7,2060 İsviçre Frangı 5,8640 5,8930 5,8960 5,9260 ANKARA ABD Doları 5,8150 5,8750 5,8650 5,9250 Avro 6,3750 6,4450 6,4550 6,5250 Sterlin 7,0550 7,2060 7,1170 7,2630