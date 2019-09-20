Döviz kurları - 20 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6980 5,6990 Avro 6,2990 6,3000 Sterlin 7,1180 7,1540 ANKARA ABD Doları 5,6650 5,7250 Avro 6,2500 6,3200 Sterlin 7,0870 7,2350