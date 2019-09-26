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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Tüm bakanlarımız da ve bakanlıklarımızın teşkilatları da teyakkuz halindeler.“
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Şu ana kadarki bize gelen bilgilerde ciddi bir yaralanma söz konusu değil.“
Döviz kurları - 26 Eylül 2019
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6910 5,6920 5,6630 5,6640...
Ekonomi 26.09.2019, 17:10 26.09.2019, 17:31
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6910 5,6920 5,6630 5,6640 Avro 6,2510 6,2520 6,2130 6,2140 Sterlin 7,0200 7,0550 6,9820 7,0170 İsviçre Frangı 5,7480 5,7770 5,6990 5,7280 ANKARA ABD Doları 5,6650 5,7250 5,6400 5,7000 Avro 6,2150 6,2850 6,1700 6,2400 Sterlin 6,9740 7,1200 6,9300 7,0650
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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:33
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2