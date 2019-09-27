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Döviz kurları - 26 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6950 5,6960 Avro 6,2420 6,2430 Sterlin 7,0220 7,0570 ANKARA ABD Doları 5,6650 5,7250 Avro...

Ekonomi 26.09.2019, 09:33 26.09.2019, 09:44
Döviz kurları - 26 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6950 5,6960 Avro 6,2420 6,2430 Sterlin 7,0220 7,0570 ANKARA ABD Doları 5,6650 5,7250 Avro 6,2000 6,2700 Sterlin 6,9580 7,0990

#Avro #dolar #Döviz kurları #sterlin
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Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

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