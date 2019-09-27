Döviz kurları - 27 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6630 5,6640 5,6630 5,6640 Avro 6,2130 6,2140 6,1920 6,1930 Sterlin 6,9820 7,0170 6,9580 6,9930 İsviçre Frangı 5,6990 5,7280 5,6900 5,7180 ANKARA ABD Doları 5,6400 5,7000 5,6450 5,7050 Avro 6,1700 6,2400 6,1650 6,2350 Sterlin 6,9300 7,0650 6,9020 7,0350