Döviz kurları - 30 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,6730 5,6740 Avro 6,2060 6,2070 Sterlin 6,9570 6,9920 ANKARA ABD Doları 5,6400 5,7000 Avro 6,1600 6,2300 Sterlin 6,8920 7,0260