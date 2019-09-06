Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABDı 5,6830 5,6840 5,7140 5,71506,3060 6,3070 6,3180 6,3190 Sterlin 6,9960 7,0310 7,0100 7,0450 İsviçre Frangı 5,7690 5,7970 5,7630 5,7920 ANKARA ABD Doları 5,6500 5,7100 5,6800 5,7400 Avro 6,2450 6,3150 6,2700 6,3400 Sterlin 6,9160 7,0600 6,9510 7,1010