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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6830 5,6840 5,7140 5,7150 Avro...

Ekonomi 06.09.2019, 17:03 06.09.2019, 17:28
Döviz kurları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6830 5,6840 5,7140 5,7150 Avro 6,3060 6,3070 6,3180 6,3190 Sterlin 6,9960 7,0310 7,0100 7,0450 İsviçre Frangı 5,7690 5,7970 5,7630 5,7920 ANKARA ABD Doları 5,6500 5,7100 5,6800 5,7400 Avro 6,2450 6,3150 6,2700 6,3400 Sterlin 6,9160 7,0600 6,9510 7,1010

#Avro #dolar #Döviz kurları
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