Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,7090 5,7100 Avro 6,2970 6,2980 Sterlin 6,9790 7,0140 ANKARA ABD Doları 5,6800 5,7400 Avro 6,2550 6,3250 Sterlin 6,9340 7,0730