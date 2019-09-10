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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7450 5,7460 5,7780 5,7790 Avro...

Ekonomi 10.09.2019, 17:08 10.09.2019, 18:50
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış

ABD Doları 5,7450 5,7460 5,7780 5,7790

Avro 6,3530 6,3540 6,3790 6,3800

Sterlin 7,0860 7,1220 7,1270 7,1630

İsviçre Frangı 5,7870 5,8160 5,8180 5,8470

ANKARA ABD Doları 5,7050 5,7650 5,7500 5,8100

Avro 6,2950 6,3650 6,3450 6,4150

Sterlin 7,0140 7,1710 7,0530 7,1930


 

#Avro #dolar #Döviz kurları
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