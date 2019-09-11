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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,78605,7870Avro6,38206,3830Sterlin7,12907,1650 ANKARA ABD Doları5,75505,8150Avro6,35006,4200Sterlin7,07607,2160

Ekonomi 11.09.2019, 12:01 11.09.2019, 12:34
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ

ABD Doları5,78605,7870

Avro6,38206,3830

Sterlin7,12907,1650

ANKARA ABD Doları 5,75505,8150

Avro6,35006,4200

Sterlin7,07607,2160

#Avro #dolar #Döviz kurları
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