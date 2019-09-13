Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,68205,6830Avro6,30506,3060Sterlin7,05207,0880 ANKARA ABD Doları5,65005,7100Avro6,26006,3300Sterlin6,95607,1000