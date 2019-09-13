Döviz kurları

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6830 5,6840 5,6820 5,6830 Avro 6,2800 6,2810 6,2880 6,2890 Sterlin 6,9980 7,0330 7,0430 7,0790 İsviçre Frangı 5,7310 5,7600 5,7350 5,7630 ANKARA ABD Doları 5,6700 5,7300 5,6550 5,7150 Avro 6,2400 6,3100 6,2550 6,3250 Sterlin 6,9390 7,0950 6,9840 7,1300

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: