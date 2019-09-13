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Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6830 5,6840 5,6820 5,6830 Avro...

Ekonomi 13.09.2019, 17:16 13.09.2019, 19:11
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA                           
     Alış    Satış  Alış    Satış
ABD Doları    5,6830 5,6840 5,6820 5,6830
Avro    6,2800 6,2810 6,2880 6,2890
Sterlin    6,9980 7,0330 7,0430 7,0790
İsviçre Frangı    5,7310 5,7600 5,7350 5,7630
ANKARA   
ABD Doları    5,6700 5,7300 5,6550 5,7150
Avro    6,2400 6,3100 6,2550 6,3250
Sterlin    6,9390 7,0950 6,9840 7,1300

#Döviz kurları #dolar #Avro
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7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
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