Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:



SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABDı 5,6890 5,6900 5,6910 5,69206,2670 6,2680 6,2510 6,2520 Sterlin 7,0990 7,1350 7,0200 7,0550 İsviçre Frangı 5,7190 5,7560 5,7480 5,7770 ANKARA ABD Doları 5,6700 5,7300 5,6650 5,7250 Avro 6,2300 6,3000 6,2150 6,2850 Sterlin 7,0120 7,1590 6,9740 7,1200