Dünya Ekonomisinde Türkiye Dünyada 13. Sırada!

Dünya Bankası tarafından geçtiğimiz günlerde hazırlanan rapora göre Türkiye, bu yıl itibariyle ekonomide 2,37 Trilyon $ satın alma paritesiyle dünyanın en büyük 13. ekonomisi olarak yerini aldı. Son yıllarda yürütülen başarılı ekonomi politikaları ve ekonomide yeni yapısal reformlar, ülkede yatırım faaliyetlerinin arttırılmasını sağlamış ve yerli üretimde önemli bir atılım gerçekleştirilmiştir. Yatırımların ve ekonomik faaliyetlerin artması sonucunda Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 13 ekonomisi arasında yer alarak önemli bir gelişim göstermiştir. Yapılan son araştırmalara göre, Türkiye’de kişi başına düşen gelir 28 Bin 815 $ seviyesine ulaşarak, dünya ekonomik sıralamasında Türkiye’nin yükselmesine neden olmuştur.

Dünya Banaksı ülkeleri arasında belirlenen ve her yıl Temmuz ayında açıklanan, ülkelerin satın alma gücü paritesi raporu geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Dünya Bankasının raporuna göre Türkiye’nin GSMH satın alma gücü 2, 37 Trilyon $ seviyesine ulaşarak, diğer ülkeler arasında en büyük 13. ekonomi olmayı başardı.

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH ) kapsamında raporda belirtildiği üzere kişi başına düşen gelir seviyesi de 28 Bin 815 $ seviyesine ulaşarak Türkiye2nin dünya ekonomi sıralamasında yükselmesini sağlamıştır. Dünya Bankasının yayınladığı rapor kapsamında bu bilgiler, 82,3 milyon kişilik nüfus temel alınarak hesaplanmıştır.

2017 yılı verilerine göre Türkiye’nin satın alma gücü paritesi, 27 Bin $ olarak belirlenmişti. Geçen iki yıllık süre içinde ise Dünya Bankasının yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Türkiye’nin 28 Bin $ seviyesinde bir satın alma gücü paritesi olduğu belirtilmiş ve Türkiye’nin, dünyanın en büyük 13. ekonomisi olduğu açıklanmıştır.

AB Ülkeleri Ortalamasının Üzerinde Bir Büyüme Yakalandı!

Dünya Bankasının her yıl Temmuz ayı içine açıkladığı, satın alma gücü paritesi verilerine göre, Türkiye hızlı bir büyüme yakalayarak dünyanın en güçlü 13. ekonomisi olmayı başardı. IMF raporlarına göreyse Türkiye, Brezilya gibi birçok farklı gelişmekte olan ülkeleri geride bırakarak AB ortalamasına yaklaşmış ve birçok Avrupa Birliği ülkesinin üzerinde bir büyüme yakalamıştır.