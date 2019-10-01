İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye sermaye piyasasını geliştirmek ve derinleştirmek adına birçok yeni finansal ürünü kullanıma açmaya hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “Piyasa işlemlerini geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla dünya borsalarıyla uyumlu ve etkileşimi artırmak için 4 Ekim’den itibaren pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem gören kıymetlerde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulamasına karar verilmiştir.” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’nin (TSPB) üyesi olduğu Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından her yıl ekim ayının ilk haftası gerçekleştirilen “Dünya Yatırımcı Haftası”nın gong töreni Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Arıcan, Borsa İstanbul’un Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olduğunu, son dönemde sermaye piyasalarının gelişimi için birçok yeniliği peş peşe gerçekleştirdiklerini söyledi.

Piyasaları geliştirmenin, derinleştirmenin ve daha fazla paydaşın katılımıyla büyütmenin en önemli hedefler arasında yer aldığını ifade eden Arıcan, şunları kaydetti:

“Borsa İstanbul Grubu olarak ana stratejilerimizden biri, ülkemizde faaliyet gösteren kurumların finansal risklerinin yönetilmesini yurt içinde mümkün kılmak ve buna yönelik ürünler ve pazarlar geliştirmektir. Böylece borsamız nezdinde kurduğumuz swap piyasası ile fiyatlamalar sağlıklı ve olağan şekilde oluşmaya devam etmektedir. Gerek ülkemizde faaliyette bulunan yabancı bankalar gerekse yurt dışındaki tezgah üstü piyasadaki finansal kurumların borsamızda bu işlemleri yapabilmeleri mümkün hale gelmiş, tüm piyasa katılımcılarına da imkan sağlamıştır. 2018'in ekim ayında faaliyete geçen Borsa İstanbul FX Swap Piyasası, açıldığı günden bugüne kadar büyük bir açılım ve büyüme göstermektedir. Bu piyasanın oluşturulmasından sonra Türk lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacına yönelik olarak Türk lirası referans faiz gecelik faiz oranı tanıtılmış, haziran ayından itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlamıştır.”





- "YEP’te üzerimize düşen görevleri yapmaya devam ediyoruz"





Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türk lirası cinsinden kısa vadeli referans faiz oranı ve buna dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin 2 Ağustos 2019 itibarıyla borsanın vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem görmeye başladığını anımsatarak, “Bu ürün ile birlikte bankalara uzun vadeli TL finansmanı sağlamak, daha ziyade sabit faizli uzun vadeli TL kredilerinin faiz riskini yönetmek için büyük imkan sağlanmıştır.” diye konuştu.

Bu ürünün bankaların da yoğun katılımıyla finansal piyasaların derinleşmesine katkı sağlamakla birlikte reel sektöre de katkı sağlayacağını ifade eden Arıcan, “Piyasa işlemlerini geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla dünya borsalarıyla uyumlu ve etkileşimi artırmak için 4 Ekim’den itibaren pay piyasasında sürekli işlem yöntemiyle işlem gören kıymetlerde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulamasına karar verilmiştir.” dedi.

Arıcan, Borsa İstanbul Grubu’nun yabancı ülkeler ve kuruluşlarla da stratejik çalışmalarına ara vermeden devam ettiğine işaret ederek, “Ülkemiz sermaye piyasasını geliştirmek ve derinleştirmek adına birçok yeni finansal ürünü kullanıma açmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın açıkladığı YEP’te Borsa İstanbul Grubu olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Tanıtım ve farkındalık oluşturulması amacıyla Dünya Yatırımcı Haftası’nın yeni imkan ve fırsatlar ortaya koyduğunu kaydeden Arıcan, amacın, piyasalarda yatırım yapan yatırımcı sayısında kayda değer artış sağlamak ve sermaye piyasalarını geliştirerek büyütmek olduğunu vurguladı.





- "Türkiye olarak dağılımı geliştirmemiz ve çeşitlendirmemiz gerekiyor"





TSPB Başkan Vekili Erhan Topaç da Birlik olarak, gelecekte yatırım ortamının güçlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişlemesi için çok yönlü iletişim ve eğitim çalışmalarıyla Türkiye'de yatırım iklimini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Topaç, sermaye piyasalarının gelişmesinin ancak kurumsal ve bireysel yatırımcı tabanının genişlemesiyle mümkün olacağını vurgulayarak, bu durumun; ekonominin istikrarlı büyümesine, istihdamın artmasına ve Türkiye'nin gelişmesine çok ciddi katma değer sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

OECD verilerine göre, ABD'de hanehalkı finansal varlıkların yüzde 33'ünün hisse senedinde, yüzde 27'sinin emeklilik fonunda ve yüzde 11'inin yatırım fonunda olduğunu belirten Topaç, "Ülkemizde hisse senedinin payı yüzde 2, emeklilik fonu payı yüzde 7, yatırım fonu yüzde 4 olmak üzere toplam hanehalkı finansal varlıkların sadece yüzde 13'ü sermaye piyasası araçlarında değerlendiriliyor. Türkiye olarak bu dağılımı geliştirmemiz ve çeşitlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Dünya Yatırımcı Haftası, çeşitli etkinliklerle sürecek.















