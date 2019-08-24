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Dünyaca Ünlü Milyarder Hayatını Kaybetti!
Dünyadaki en zengin insanlardan birisi olan Amerikalı milyarder David Koch 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
"Koch Kardeşler" olarak tanınan ve dünyaca üne sahip olan "Koch Endüstrileri" nin sahipleri arasında yer alan ABD'li dindar milyarder David Koch, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Yıllık geliri yaklaşık olarak 110 milyar $ gibi devasa bir rakam olan Koch Endüstrileri'nin sahipleri arasında yer alan David Koch, Cumhuriyetçi Parti'nin en yüksek bağışçılarından birisi olarak öne çıkıyor ve Amerika siyasetinin temel taşlarından birini oluşturuyordu.
David Koch, Forbes tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan dünyanın en zenginleri listesinde ise 11. sırada bulunuyordu.
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