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Dünyaca Ünlü Milyarder Hayatını Kaybetti!

Dünyadaki en zengin insanlardan birisi olan Amerikalı milyarder David Koch 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ekonomi 24.08.2019, 18:34 24.08.2019, 19:15 Billdrt
Dünyaca Ünlü Milyarder Hayatını Kaybetti!
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"Koch Kardeşler" olarak tanınan ve dünyaca üne sahip olan "Koch Endüstrileri" nin sahipleri arasında yer alan ABD'li dindar milyarder David Koch, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Muhafazakar sağ partilere ve kurumlara verdiği desteklerle birlikte Amerika siyasetinde de oldukça etkin bir rol oynamış olan David Koch'un prostat kanseriyle uzun süreden beri boğuştuğu bilgisine ulaşıldı.

Yıllık geliri yaklaşık olarak 110 milyar $ gibi devasa bir rakam olan Koch Endüstrileri'nin sahipleri arasında yer alan David Koch, Cumhuriyetçi Parti'nin en yüksek bağışçılarından birisi olarak öne çıkıyor ve Amerika siyasetinin temel taşlarından birini oluşturuyordu.

David Koch, Forbes tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan dünyanın en zenginleri listesinde ise 11. sırada bulunuyordu. 

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#abd #David Koch #Koch Endüstrileri #Koch Kardeşler #Dünyaca Ünlü Milyarder Hayatını Kaybetti
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