Son Dakika
Kar Karadeniz’de yüzünü gösterdi
Kayseri’de kazanan yok: 1-1
Başsavcılıktan “Demirtaş ve Yüksekdağ“ açıklaması
“3. Ağrı Bal Festivali“ başladı
Eşini öldüren zanlı 5 yıl sonra yakalandı
Erdoğan, "Sınır boylarında hazırlıklarımız tamam"
Sınavdaki başarıda uyku çok önemli!
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy, "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu

Düzce’den Avrupa’ya 4 bin 540 ton iç fındık ihraç edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce’den 2019 yılının ilk 8 ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere toplam 4 bin 940 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Ekonomi 21.09.2019, 10:42 21.09.2019, 20:00
Düzce’den Avrupa’ya 4 bin 540 ton iç fındık ihraç edildi
banner63

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce’den 2019 yılının ilk 8 ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere toplam 4 bin 940 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Karadeniz Bölgesi’nde çiftçinin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine bu yıl Ocak ayında bin 282 ton, Şubat ayında 493 ton, Mart ayında bin 129, Nisan ayında 569 ton, Mayıs ayında da 275 ton, Haziran ayında 208 ton, Temmuz ayında 574 ton ve Ağustos ayında 400 ton olmak üzere 8 ayda toplam 4 bin 940 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Fındık üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli yer tutan Düzce’den AB ülkelerine 2018 yılında ise toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edilmişti.

(Ali Yıldız/İHA)

Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Denizlispor 5 8
3. Çaykur Rizespor 4 8
4. Fenerbahçe 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Antalyaspor 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Hatayspor 4 8
5. Fatih Karagümrük 4 8
6. Altay 5 8
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Osmanlıspor 5 7
11. Adana Demirspor 4 6
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Norwich City 6 6
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@