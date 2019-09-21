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Düzce’den Avrupa’ya 4 bin 540 ton iç fındık ihraç edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce’den 2019 yılının ilk 8 ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere toplam 4 bin 940 ton iç fındık ihracatı yapıldı.
Ekonomi 21.09.2019, 10:42 21.09.2019, 20:00
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce’den 2019 yılının ilk 8 ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere toplam 4 bin 940 ton iç fındık ihracatı yapıldı.
Fındık üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli yer tutan Düzce’den AB ülkelerine 2018 yılında ise toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edilmişti.
(Ali Yıldız/İHA)
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