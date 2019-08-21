E-ticarette kırtasiye ürünleri aramaları arttı

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala, online alışveriş mecralarında okul alışverişleri trafiği arttı. Kırtasiye ürünlerini online olarak arayanların sayısında önceki yıla göre yüzde 120 artış gözlendi.

2019-2020 yılı yeni eğitim-öğretim dönemi 9 Eylül 2019’da başlayacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yapacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ürünlerinde eksiğini tamamlamak isteyen ebeveynler online satışa platformlarına yöneldi. Bir online alışveriş platformunun yaptığı incelemeye göre kırtasiye ürünlerini online olarak arayanların sayısında önceki yıla göre yüzde 120 artış gözlendi.

Bu oranın artışında uygun fiyat, ürün çeşit bolluğu ve alışverişin kolaylığıyla birlikte taşıma zahmetinin yaşanmaması önemli rol oynuyor. Aynı zamanda önceki yıla göre kırtasiye alışverişi yapma oranının kadınlarda yüzde 15 arttığı açıklandı. Okul alışverişlerinde en çok talep gören ürünler ise; kalem ve yazı gereçleri, kalem kutuları, defterler ve klasörler, okul çantası, beslenme çantası, suluk ve mataralar, boya ve çizim ürünleri, hesap makineleri, yazı tahtaları ve kalemleri, masa üstü gereçleri ile fotokopi kağıtları olarak açıklandı.

İncelemeye göre Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilen online siteler kırtasiye ürünlerinde de avantaj sağlıyor. İnternetten yapılan okul alışverişlerinin yüzde 70’inin Anadolu illerinden yapıldığı gözlendi.

En çok alışveriş İstanbul, Ankara ve İzmir’de

En çok okul alışverişi yapan şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak sıralandı. Alışverişlerin en yoğun yapıldığı yaş aralığı ise 35-44 olarak görüldü. Okul alışverişlerinde en çok talep gören ürünler ise; kalem ve yazı gereçleri, kalem kutuları, defterler ve klasörler, okul çantası, beslenme çantası, suluk ve mataralar, boya ve çizim ürünleri, hesap makineleri, yazı tahtaları ve kalemleri, masa üstü gereçleri ile fotokopi kağıtları olarak açıklandı.

(Murat Ergin/İHA)