ECB'den makro ihtiyati önlem uyarısı
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nde (AB) makro ihtiyati önlemlerin genel çerçevesinin henüz tamamlanmadığını söyledi.
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nde (AB) makro ihtiyati önlemlerin genel çerçevesinin henüz tamamlanmadığını söyledi.
Draghi, Frankfurt'ta düzenlenen Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) konferansında yaptığı konuşmada, "Para politikası çerçevesi iyi biliniyor ve merkez bankalarının reaksiyonları piyasalarca iyi anlaşılıyor. Makro ihtiyati önlemlerin çerçevesi ise halen az gelişmiş durumda." diye konuştu.
Draghi, veri analizine daha fazla yatırım yapılması, finansal konularda teknik bilgi paylaşımının da artması gerektiğini belirterek, "Avrupa'da makro ihtiyati önlemler finansal sistemdeki gelişmelere ayak uydurmalı." ifadesini kullandı.
Avrupa'da son 8 yılda makro ihtiyati önlemlerin uygulanması konusunda çok ilerleme sağlandığını vurgulayan Draghi, ESRB'nin bu süreçte ciddi katkısı olduğunu, sistemik risklerin zamanla değiştiğini ve bu alanda deneyimlerin paylaşılması gerektiğini anlattı.
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