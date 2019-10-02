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Edirne Ticaret Borsası

- Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,463 liradan işlem gördü

Ekonomi 02.10.2019, 17:55
Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,463 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,323 1,463 Ayçiçek Kg 2,185 2,602






#ayçiçek #Buğday #Edirne Ticaret Borsası
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