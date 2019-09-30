Egeli iş adamları

İZMİR/DENİZLİ/MANİSA (AA) - Ege Bölgesi'nin iş dünyası temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program'a (YEP) olumlu baktı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açıklanan paketin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Mevcut küresel koşullar altında birçok ülkenin önünü bile göremediğine dikkati çeken Özgener, "Ekonomik belirsizlikler had safhadayken, ülkemizin geleceği planlaması, ortaya koyduğu ihracat ana planı, 2023 sanayi ve teknoloji stratejisi gibi orta ve uzun vadeli planlar ve stratejileri hayata geçirmesini memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Ekonomide dengelenme sürecinin başarılı bir şekilde uygulanması ile enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşler ve cari dengenin açık yerine fazla vermesi bu sürecin iyi yönetildiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Özgener, "Beklenenden daha az küçülme ve bir önceki çeyreğe göre toparlanma yaşanması, ekonomide bir dengelenme yaşandığı görüşünü desteklemektedir. Sayın Bakanımızın istihdamda beklenen iyileşmenin sağlanabilmesi için tarımda arzı artırmaya yönelik alımlar ile genç işsizliği önlemeye yönelik mesleki eğitim programlarını hayata geçireceklerini açıklamasını çok önemsiyor, istihdam sorununun çözümü adına atılacak bu adımları memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgener, bu noktada mali disiplinin kararlıkla uygulanması, tek hanelere yaklaşan enflasyon oranlarıyla mücadeleye kesintisiz devam edilmesi ve cari dengenin bugünkü durumunu koruması için dış ticarette yapısal dönüşüme dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizerek "Türkiye ekonomisinin geleceğine olan inancımız ve güvenimiz tam. Yeter ki daha nitelikli üretim ve ihracat yapalım, ülkemiz ekonomisinin kalıcı istikrarı ve güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine tekrar girmesi için gerekli çalışmalara ve projelere devam edelim." ifadelerini kullandı.

- "Yatırımla, ihracatla büyüyebilmeliyiz"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da yeni açıklanan programda bir öncekine göre revize edilen verilerin dikkat çekici olduğunu dile getirdi..

Büyümeyi yeniden yüzde 5’ler seviyesinde görmekten büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Yorgancılar, "Zira, Türkiye'nin gerek yatırım gerekse istihdam yaratabilmesi açısından biliyoruz ki en az bu seviyede büyümesi gerekmektedir. Bununla birlikte sürdürülebilir büyüme için, kamu ve hane halkı harcamaları ile değil, yatırımla, ihracatla büyüyebilmeliyiz." dedi.

Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Programda atılacak adımlar arasında yer alan, kamu iktisadi teşebbüslerinin kamu maliyesine yüklerinin azaltılacak olması, etkin olmayan teşviklerin kaldırılacak olması, gıda enflasyonunun önleme tedbirleri arasında yer alan kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi, tüm açıklanan son paketlerde, özellikle de cari açık açısından Ar-Ge'nin özel bir yer tutması, istihdama yönelik mesleki eğitim programları ile son Meslek Komiteleri Ortak Toplantımızın ana gündemi olan Afrika pazarının değerlendirilmesi hususunun programa girmiş olması ve kamunun enflasyon hedefine uygun fiyatlama yapacağının açıklanmasını oldukça önemsiyoruz."

Özellikle, 2018'den bu yana hem elektrik hem de doğal gaza gelen zamları, artan maliyetler ile birlikte değerlendirdiğinde YEP'te tespit edilen adımlardan memnuniyet duyduklarını aktaran Yorgancılar, "Reel sektör temsilcileri olarak, bizler üreterek, istihdam yaratarak ve ihracat gerçekleştirerek ülkemize katkı koymaya devam edeceğiz. Dileriz, programda belirtilen hedefler yakalanır ve üretimi destekleyen tedbirler başarıyla hayata geçirilerek beklediğimiz değişim gerçekleşir." diye konuştu.

- "Tarım yeni dönemin lokomotifi olabilir"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bir yıl önce açıklanan üç yıllık YEP'in sloganı "Dengelenme, disiplin ve değişim" olarak belirlendiğini anımsattı.

Aradan geçen süre zarfında dövizde bir dengenin sağlanmış olmasının, faizlerin aşağı çekilmesi ile ilk iki madde konusunda önemli adımlar atıldığını aktaran Kestelli, şunları söyledi:

"Hazine Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2. Yeni Ekonomi Programını bu anlamda eksiklerin belirlendiği ve gelecek hedeflerinin daha net olarak ortaya konduğu bir çalışma olarak nitelendirilebiliriz. 'Değişim başlıyor' sloganı da bunun kanıtı. Döviz ve faizde yakalanan istikrar ile ihracatın artıp ithalatın azalmasıyla ulaşılan cari fazla, enflasyon, işsizlik, vergi adaletsizliği gibi diğer sorunlu alanlara yönelmemize imkan sağlayacak."

Pakette açıklanan 3 yılın sonundaki yüzde 4,9 enflasyon ulaşılabilir bir hedef olduğuna işaret eden Kestelli, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu alanda ciddi mesafe kat edebilmesi için yüzde 7 ve üzerinde büyüme rakamlarını kalıcı hale getirmesi gerekiyor. İşsizlik konusunda inşaat ve tarımın performansı belirleyici olacak. İnşaat sektörü, düşen faiz oranlarıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Tarımda ise ciddi desteklemelere ihtiyaç var. Sayın Albayrak, özellikle sulama ve sera yatırımlarının destekleneceğini açıkladı. Bu konu çok önemli ama daha kapsamlı ve kalıcı adımlar atılması, alınan ve alınacak kararların kararlılıkla uygulanması halinde Türk tarımı yeni ekonomik programın hedeflerine ulaşmasında en etkin sektörlerden biri olabilir. Tarım, yaratacağı katma değer ve istihdam artışı ile yeni dönemin lokomotif sektörlerinden biri haline gelebilir."

- "Tünelin ucunda ışık göründü"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de Bakan Albayrak'ın ortaya koyduğu hedefleri olumlu bulduklarını ifade etti.

Ekonomide kaynakların katma değer üreten sektörlere yönlendirilmesi halinde hedeflerin tutacağı uyarısında bulunan Eskinazi, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın art arda faiz indirim kararları iş dünyasının finansmana ulaşma maliyetlerini bir nebze düşürdü. Faizlerin 2020-22 Yeni Ekonomik Program hedeflerine uyumlu şekilde daha da düşürülmesini bekliyoruz. Türk ekonomisindeki hastalıklı noktaların iyileşmesi ile ekonominin tekrar canlanacağına inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın mesajlarını, 'Tünelin ucunda ışık göründü' şeklinde algılıyoruz."

Türkiye olarak dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine ulaşabilmek için yabancı yatırımcının kafasında soru işaretlerine yol açmayacak bir yönetim anlayışıyla hareket etmek gerektiğine vurgu yapan Eskinazi, "Üretimimizde ve ihracatımızda katma değerli üretimin payını arttıracak tedbirleri almalıyız. Bu adımları attığımız takdirde çektiğimiz yabancı sermaye miktarı artacak, büyüme rakamları tüketim odaklı değil, üretim odaklı hale gelecek, büyümemiz üretim odaklı olacağı için enflasyon rakamları da hedefler seviyesinde seyredecek, işsizlik rakamları gerileyecek ve sosyal barış sağlanacak." ifadelerini kullandı.

- "Hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, açıklanan programın Türkiye için değişimin başladığını ve yeni ekonomi-politik projeksiyonun ortaya konduğunu belirtti.

Saygılı, "Ülkemiz yeni bir ekonomik modele geçerken, reel sektörümüzle birlikte hepimizin değişmek zorunda olduğuna ve sahada bu bilinçle çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda güçlü ve istikrarlı bir şekilde ilerlerken yüzde 5'lik büyüme öngörülüyor ve tek haneli enflasyon hedefleniyor. Bu da KOBİ'lerimizden üreticimize, reel sektörümüzden yatırımcımıza dek ekonomideki ivmeyi yukarılara taşıyacaktır. Biz de MÜSİAD İzmir olarak tüm gücümüzle ortaya konulan bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Denizli

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, iş dünyası olarak, mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltacak tedbirlerin alınacak olmasını önemsediklerini vurguladı.

Vergiye düzenleme gelecek olmasının da çok önemli olduğunu ve yatırımcıları teşvik eden bir husus olduğuna değinen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şirket büyümesini zorlaştıran düzenlemelerin revize edileceğini duyduk Sayın Bakan'dan. Bunun yeni yatırımlar ve işlerini büyütmek için bekleyen birçok ismi sevindirdiğini düşünüyorum. Yılın ikinci yarısından itibaren kapasite artırıcı yatırımları görüyor olmaları da bu yöndeki umutlarımızı tazelemiştir. Tüm bunların yanında istihdam teşviklerinde revizyona gidilecek olması, iş gücüne dayalı tekstil gibi hizmet yoğun sektörlerin lokomotif iş kolu olduğu bizim gibi sanayi kentlerinin en önemli yüklerinden biri olan istihdam maliyetlerinin hafifletilmesi için yürütülecek çalışmaların başlatılmasından yana bir beklenti oluşturdu. Yeni neslin meslek seçimiyle ilgili programlar ortaya koyulacak olması ile orta vadede işsizlikle mücadele edilecek tedbirlerin devreye sokulacak olmasını da bu tür bir ortamın desteklenip güçlendirilmesi anlamında hayati derecede değerli buluyoruz."

- Manisa

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da programı olumlu karşıladıklarını belirterek, Türkiye ekonomisinin, Türk sanayicisinin ve iş adamlarının programda belirlenen hedefleri rahatlıkla yakalayabilecek güçte ve potansiyelde olduğunu vurguladı.

Manisalı sanayiciler ve iş adamları olarak YEP'e katkı sunmak için hazır olduklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Programda belirlenen enflasyon, büyüme hedefi, işsizlik hedeflerine erişilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Zaten Manisa olarak daha önce de istihdam seferberlikleri ve Enflasyonla Topyekun Mücadele gibi hedeflerde de her zaman bizden istenenden fazlasını gerçekleştirmiştik. Yine aynı hassasiyet ve ciddiyetle bu hedeflere doğru yürüyeceğiz. Manisa'mız tarımsal üretimi, tarıma dayalı sanayisi, güçlü yatırımları kendine çeken, yerli ve yabancı 220 firmanın 51 bin kişiye istihdam sağladığı organize sanayi bölgesiyle her zaman ülkemiz ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmuştur, olmaya da devam edecektir."











